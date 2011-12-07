Более 80% новостроек в Татарстане строятся с привлечением эскроу-счетов

Более 80% новостроек в 2021 году в Республике Татарстан строятся с привлечением эскроу-счетов. Об этом сообщают в Росреестре Татарстана.

В 2021 году 12 280 договоров долевого участия в строительстве почти 9 тысяч были оформлены с применением эскроу-счетов, то есть 80%. Это на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Механизм эскроу-счетов в договоре об участии в долевом строительстве был введен с 2019 года. За два года количество застройщиков, использующих эскроу-счета, значительно увеличилось, рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Эскроу-счет — это специальный банковский счет, используемый для снижения риска при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона вносит деньги, и они замораживаются. Вторая сторона получит эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства.