«Единая Россия» приостановила членство в партии Павла Лоханова, которого задержали за взятку

Политическая партия «Единая Россия» приостановила членство в партии руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России Павла Лоханова, задержанного за взятку. Об этом сообщает информационный центр «Единой России».

«Политсовет партии „Единая Россия“ в Камск-Устьинске принял решение о приостановке членства Лоханова до снятия обвинений. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении.

Лоханов также будет выведен из состава регионального политсовета партии.

По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере, когда пообещал урегулировать дело о судебном взыскании более 14 млн рублей неустойки за нарушение условий контракта по поставкам спецсредств для инвалидов.

Ранее Павел Лоханов был доставлен в Приволжский суд Казани.