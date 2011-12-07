ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотеки

Антимонопольная служба (ФАС) предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, которые нужны для погашения обязательств по ипотеке. Это связано с большим количеством жалоб на то, что банки затягивают сроки предоставления документов

Законопроектом предлагается установить срок не более пяти дней для предоставления информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита.

Также ведомство предлагает установить срок для направления документов, которые необходимы для погашения регистрационной записи об ипотеке. Предполагается, что он будет составлять не более десяти рабочих дней.

В настоящий момент документ направлен на согласование в Министерство финансов, Центральный банк и Росреестр.

Напомним, что выдачи ипотеки в России с начала года превысили 3,5 трлн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане житель столицы приобрел двухкомнатную квартиру оформив первую онлайн-ипотеку.