Коронавирус унес жизни еще пяти татарстанцев

В Татарстане официально зарегистрировано еще пять случаев смерти от COVID-19. Умерли четверо мужчин и одна женщина, все они были преклонного возраста. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Причины смерти были зафиксирована патологоанатомической экспертизой. Вирус был идентифицирован.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина утверждала, что сейчас пенсионеры заботятся о своем здоровье и защите от коронавирусной инфекции не так, как в начале пандемии. Тогда они соблюдали самоизоляцию, а родственники привозили им самые необходимые продукты, оставляя у дверей. А сейчас мы видим некую успокоенность, хотя количество заболевших среди людей пенсионного возраста в этом году увеличилось в 4 раза.