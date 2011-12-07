Татарстан заплатил 20 млн рублей за презентацию на «Экспо» в Дубае

Татарстан заплатил 20 млн рублей за возможность быть презентованными на «Экспо» в Дубае. Об этом «Казанским ведомостям» в интервью рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Это будет стоить больше 20 млн рублей. Это все членские взносы. Мы должны были заплатить российскому павильону за возможность быть там презентованными. Они же взяли с нас за аренду. Помимо этого, есть расходы на стенд», — сказала Минуллина.

Она добавила, что место в российском павильоне республика забронировала еще 2 года назад, до наступления пандемии коронавируса.

«Стенд в Дубае мы сделали более технологичным, он выполнен в темных тонах и ориентирован на цифру. Футуристический стиль: голубой, серый, белый, неон, динамичные лица», — поделилась глава АИР РТ.

Напомним, что «Экспо» в Дубае будет длится полгода, Татарстан на выставке будет находится с 1 октября.

Подробнее об выставке читайте в интервью с Талией Минулиной.