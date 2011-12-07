В Татарстане стартовал слет Национальной лиги студенческих клубов

В Казани прошло открытие слета Национальной лиги студенческих клубов. Мероприятие направлено на создание взаимодействия и развития студенческих сообществ и объединений, чтобы увеличить вовлеченность студентов в проекты и программы молодежной политики своего вуза или региона. Об этом сообщается на сайте министерства молодежи РТ.

На мероприятие прибыли более 1000 человек, а также подключаются в онлайне еще 1 500 человек. Во время открытия всем участникам и гостям мероприятия директор учреждения «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов зачитал приветственное слова от Президента РФ Владимира Путина.

В письме подчеркивается, что умения и свежий взгляд российской молодежи помогают развивать города, регионы и в целом всю Россию. Потому в стране создается широкое пространство возможностей для самореализации, говорится в письме.

Участников поприветствовал и министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Министр обозначил, что форум – это площадка для общения друг с другом. Он отметил, что рецепт успеха в самих участниках, в их действиях и желаниях.

На слете студентов также состоится грантовый конкурс по молодежным инициативам по семи номинациям.