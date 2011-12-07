В Татарстане в конце сентября из-за профилактики будут недоступны некоторые теле- и радиоканалы

В Татарстане с 22 по 30 сентября в 26 населенных пунктах пройдут профилактические работы радиотелевизионного оборудования. Об это сообщает республиканский филиал Телерадиосети России.

«В день проведения профилактических работ, с 09.00 до 15.00, на объектах будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и радиовещания — «Радио России + Радио Татарстана», «Болгар радиосы». — говорится в сообщении.

Подробный график проведения работ размещен на сайте Смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения теле- радиосигнала».

Уточнить информацию так же можно в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».