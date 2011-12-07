В Татарстане врачам будут платить по 200 рублей за каждого вакцинированного

Власти республики утвердили размер выплат медикам, которые участвуют в проведении вакцинации против COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Медикам, которые осуществляют осмотр пациента перед прививкой, заплатят 60 рублей за человека, а врачам, которые вводят вакцину, — по 40 рублей за одного человека. Таким образом, за одного полностью вакцинированного двумя дозами медики получат 200 рублей.

Выплаты будут производиться с 27 августа по 31 декабря 2021 года.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

Напомним, что сегодня в Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19.