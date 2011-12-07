В Татарстане выросла стоимость квадратного метра жилья по соципотеке

В Татарстане выросла стоимость жилья по соципотеке. Строящиеся квартиры стали дороже из-за роста цен на строительные материалы, сообщает Государственный жилищный фонд.

Стоимость 1 квадратного метра такого жилья в Казани сейчас составляет 54 тыс. рублей, в Набережных Челнах эта сумма равняется 47 тыс. рублей.

Еще с ноября прошлого года стоимость металлургической продукции выросла на 55%, цена на остальные материалы возросла в среднем на 20%, говорится в сообщении.

«Полтора года ГЖФ держал стоимость квадратного метра ипотечного жилья на одном уровне, но дальнейшее сдерживание привело бы к полной остановке строительства домов», — отмечает ГЖФ.

Сейчас разница в цене между соципотечными квартирами с ремонтом и квартирами с черновой отделкой на коммерческом рынке достигает 1,5-2,5 раза.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев этого года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 62%, до 3,5 трлн рублей. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных 5 трлн рублей.