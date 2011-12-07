«Вижу и говорю спасибо»: казанские автоинспекторы провели занятие по безопасности для учеников гимназии №33

Сотрудники Госавтоинспекции провели сегодня занятие по безопасности на дороге для учеников казанской гимназии № 33. Акция прошла в рамках глобальной недели безопасности.

Они рассказали детям, что пешеходный переход — это место пересечения «интересов» пешеходов и водителей, где нужно быть максимально внимательным и уважать других участников движения.

Юные инспектора дорожного движения продемонстрировали пример взаимодействия пешехода и водителя у перехода: как пешеход перед выходом на «зебру» встречается глазами с водителем автомобиля, остановившимся, чтобы его пропустить, и убедившись в безопасности перехода, благодарит водителя жестом руки.

Юные инспекторы и сотрудники Госавтоинспекции повторили с детьми правила перехода проезжей части, родителям напомнили о важности световозвращающих элементов в одежде.



