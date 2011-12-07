Власти Татарстана выделят средства на популяризацию тенниса

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Кабинет Министров Республики Татарстан постановил возобновить финансирование тенниса. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Средства из бюджета будут выделяться на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по популяризации и дальнейшему развитию тенниса. Контролировать исполнение документа поручено Минспорту РТ. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Субсидии будут предоставляться некоммерческим организациям по результатам отбора, который будет проводиться по заявкам организаций.