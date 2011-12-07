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Власти Татарстана выделят средства на популяризацию тенниса

Субсидии будут предоставляться некоммерческим организациям по результатам отбора, который будет проводиться по заявкам организаций.

Кабинет Министров Республики Татарстан постановил возобновить финансирование тенниса. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Средства из бюджета будут выделяться на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по популяризации и дальнейшему развитию тенниса. Контролировать исполнение документа поручено Минспорту РТ. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Субсидии будут предоставляться некоммерческим организациям по результатам отбора, который будет проводиться по заявкам организаций.

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