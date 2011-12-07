Количество арендных домов в Татарстане к концу года увеличится до 284

С начала года в Татарстане построили 63 арендных дома в Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Сабинском и Мензелинском районах. Общая площадь составляет 6,8 тысячи квадратных метров. До конца года будут сданы еще 119 домов на 21 тыс. кв. м, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минстроя РТ.«В этом году в республике сдадут в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс. кв. м. Из них — 3 дома на 365 квартир по второй очереди арендного жилья в Иннополисе», — отметили в пресс-службе министерства.На данный момент в Иннополисе уже сдан в эксплуатацию 48-квартирный жилой дом общей площадью 2 264 кв. м, в остальных двух домах идут пусконаладочные и отделочные работы. Программа арендного жилья реализуется в Татарстане с 2010 года. За восемь лет в республике построили 102 арендных дома на 2 177 квартир. Все арендные дома оснащены необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания.