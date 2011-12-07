Минэкономики РТ рассчитывает на помощь финцентра «Астана» в привлечении финансирования для бизнеса

«Треть наших компаний в добывающих отраслях, нефтепереработке, машиностроении, являются крупными экспортерами, другие начинают выходить на внешние рынки, поэтому и в сотрудничестве с международными инвесторами, которых привлекает МФЦА, они будут безусловно будут заинтересованы», - дополнил Фарид Абдулганиев.Создание финцентра в Астане и его сотрудничество с компаниями Татарстана еще больше укрепит отношения между республиками Казахстан и Татарстан. Как сообщил Фарид Абдулганиев, внешнеторговый оборот региона с Республикой Казахстан регулярно растет и превысит к 2019 году 600 млн долларов. В прошлом году фонды поддержки предпринимательства обеих республик подписали соглашения о сотрудничестве для укрепления внешнеторговых связей. По словам генерального консула Республики Казахстан в Казани Еркина Тукумова, для реализации потенциала Поволжья важным элементом будет привлечение внешних инвестиций, длинных денег, что российские компании смогут сделать на платформе астанинского финцентра. «Отношения между Казахстаном и Татарстаном сейчас на самом подъеме во всех сферах, - заявил Еркин Тукумов. – Сейчас мы разрабатываем дорожную карту по развитию экономических связей наших республик и других регионов Поволжья».В ходе конференции эксперты МФЦА рассказали руководителям бизнеса из регионов Поволжья о новых возможностях по привлечению инвестиций, а также о других преимуществах для участников финцентра. Компании, работающие в МФЦА, получают освобождение на 50 лет от корпоративного и индивидуального подоходного налогов, бесплатное размещение в первые годы в современном выставочном центре Экспо-2017, упрощенную процедуру регистрации.Также в МФЦА действует независимый суд, основанный на принципах английского права, которое гарантирует полную прозрачность и беспристрастность судебного процесса. Но главное, что МФЦА станет для российского бизнеса (а также Евразийского) новым способом привлечения инвесторов.Председатель правления администрации МФЦА Нурлан Кусаинов рассказал, что к резидентам МФЦА есть большой интерес со стороны китайских инвесторов. «Нам же особенно интересно сотрудничество с бизнесом Татарстана, поскольку это один из наиболее динамично развивающихся регионов России, лидер экономического роста. Здесь есть крупные предприятия-экспортеры с известными брендами. Финансовая экосистема МФЦА откроет для этих предприятий новые возможности по выходу на внешние рынки сбыта».Международный финансовый центр «Астана» был создан по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и начал работу в прошлом году. Основные направления нового финансового центра - развитие рынка капитала, управление активами и благосостоянием частных лиц, исламское финансирование. На его базе действуют центр финансовых, «зеленых» технологий и а также центр развития IT-стартапов. В начале этого года начала работать в тестовом режиме фондовая биржа AIX, используя технологическую платформу NASDAQ.По словам управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, финцентр в Астане рассчитывает привлечь в качестве участников компании из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Китая, регионов Центральной Азии, стран Европы.«Конечно, в первую очередь мы рассчитываем, что к нам придут компании из России и бывших союзных республик. Для них Казахстан - это дружественная территория с понятной культурной средой», - отметил Кайрат Келимбетов.