В чистопольской квартире произошел взрыв самогонного аппарата

В воскресенье днем в одной из чистопольских квартир взорвался самогонный аппарат, сообщает «Чистополь-информ». Устройство рвануло в доме, именуемом на городском сленге «олимпийский». На место прибыли пожарные расчеты - в квартире взрывной волной выбило дверь, стекла и рамы. Было установлено, что аппарат является самодельным. Его владелец, труженик ликероводочного завода, попал в городскую больницу.