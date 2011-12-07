Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В чистопольской квартире произошел взрыв самогонного аппарата

Взрывной волной выбило дверь и стекла.
В воскресенье днем в одной из чистопольских квартир взорвался самогонный аппарат, сообщает «Чистополь-информ». Устройство рвануло в доме, именуемом на городском сленге «олимпийский». На место прибыли пожарные расчеты - в квартире взрывной волной выбило дверь, стекла и рамы. Было установлено, что аппарат является самодельным. Его владелец, труженик ликероводочного завода, попал в городскую больницу.
КВ
Лента новостей