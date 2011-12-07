В Казани острая необходимость в бетонщиках, штукатурах, токарях

В базе вакансий имеется более 19 тысяч вакансий. На одного соискателя приходится 5 предложений о работе. Самыми востребованными до сих пор остаются строительные специальности: бетонщики, арматурщики, штукатуры, плотники, токари, механики и так далее, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Также на столичном рынке труда востребованы водители общественного транспорта, учителя, медсестры, воспитательницы детских садов.