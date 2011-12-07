Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани острая необходимость в бетонщиках, штукатурах, токарях

В службе занятости Казани зарегистрированы свыше 3,4 тысячи безработных.
В базе вакансий имеется более 19 тысяч вакансий. На одного соискателя приходится 5 предложений о работе. Самыми востребованными до сих пор остаются строительные специальности: бетонщики, арматурщики, штукатуры, плотники, токари, механики и так далее, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Также на столичном рынке труда востребованы водители общественного транспорта, учителя, медсестры, воспитательницы детских садов.
КВ
Лента новостей