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В Казани в ноябре будет открыт новый городской маршрут

В Казани 16 октября открыто транспортное движение по улице Братьев Батталовых.
Дорога пролегает вдоль микрорайона «Медгородок-3» и ведет к микрорайону «М-14», сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Теперь на улице Братьев Батталовых стала четырехполосной, на ней построены тротуары, с двух сторон проезжей части установлены столбы освещения. В ноябре планируется запуск автобусного маршрута.
КВ
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