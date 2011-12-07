В Казани в ноябре будет открыт новый городской маршрут

Дорога пролегает вдоль микрорайона «Медгородок-3» и ведет к микрорайону «М-14», сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Теперь на улице Братьев Батталовых стала четырехполосной, на ней построены тротуары, с двух сторон проезжей части установлены столбы освещения. В ноябре планируется запуск автобусного маршрута.