Казанцы до сих пор не стали ответственными собственниками

Нет уборщицы – обращайтесь в Роспотребнадзор!

«Не могу сказать, что во время самоизоляции, когда мы принимали звонки удаленно, работы у наших сотрудников убавилось. Мы продолжали консультировать граждан по разным вопросам, касающимся управления домом, оказания жилищных услуг и другим. А когда стали работать в офисе, все вошло в прежний режим: население мы также принимаем с понедельника по пятницу», - поделился исполнительный директор центра Дмитрий Романов.

«Когда весной в счетах-фактурах казанцев появились строчки за санобработку подъездов, многие собственники стали возмущаться их законностью, - говорит юрист центра Зоя Куклина. - Я их спросила: мол, разве вы никогда не платили за уборку подъезда, дератизацию? Оказывается, таких строчек у них и в помине не было... Ну не может управляющая компания найти уборщицу, хотя по договору обязана, вот и не осуществляется уборка! Но есть же требования СанПиН-2.1.2.2645-10 к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, постановление правительства РФ от 3 апреля 2013 г. №290, утверждающее минимальный перечень услуг. А периодичность работ по уборке лестничных площадок определена приказом Госстроя РФ от 9.12.99 г. №139 в приложении 3. Если нет уборщицы, жильцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию».

Собрания не проводятся десятилетиями

Другой наболевший вопрос, который волнует активных собственников, - это проведение общедомовых собраний в это непростое время. Многие УК, ТСЖ И ЖСК посчитали, что проводить собрания в это время вовсе необязательно. В некоторых управляющих организациях и в хорошие-то времена собрания десятилетиями не проводились...

Налицо нарушение ст. 45 Жилищного кодекса РФ, пояснили специалисты Центра общественного контроля ЖКХ. По крайней мере, управляющая организация обязана проводить отчетное ежегодное собрание в соответствии с порядком проведения общедомового собрания собственников и оформлением протокола (приказ Минстроя РФ №44/пр от 28.01.2019). Другое дело, что сейчас очная часть собрания проводится на воздухе при соблюдении социальной дистанции, с применением санитайзеров и индивидуальных средств защиты. Пришедшие получают бюллетень с повесткой дня. Для тех же собственников, кто не смог прийти на собрание, бюллетень вручается лично или заказным письмом. Кстати, собственники имеют полное право попросить конверты для писем в управляющей организации - эти траты заложены в графе «управление домом», о чем большинство жильцов даже не догадывается.

«После проведения собрания в течение 10 дней инициаторам собрания нужно подписать его протокол и отнести в жилищную инспекцию. Кстати, протокол собрания стал официальным документом с 2015 года. До этого времени его отсутствие не считалось, как сейчас, нарушением, - пояснила Зоя Куклина. - Жильцы до сих пор не могут понять главного: с 2013 года Гражданский кодекс РФ объявил собрания сделками. Поэтому, что решит большинство собственников, то и будет, независимо от того, ходили ли вы на собрание, за исключением некоторых вопросов. Но в случае уменьшения общедомового имущества или его продажи должно быть согласие всех собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома».

Должники спят спокойно?

Одним из первых нормативных актов в сфере ЖКХ, вышедших весной этого года, стало постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №424. Согласно ему до 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Получается, что коммунальные услуги за долги, образовавшиеся в этот период, отключать не будут. Только не верится, что в 2021 году человек сможет разом погасить немалую сумму...

«Хочу напомнить, что должником считается человек, который не платил за «коммуналку» два месяца подряд. Борьба со злостными должниками - вопрос зачастую нерешаемый, и управляющие организации порой бессильны в этом вопросе. Не помогают даже меры по блокировке канализации - как правило, страдают от затопления соседи снизу. А выселить нерадивого собственника из квартиры, в том числе и с синдромом Плюшкина, нельзя по закону», - добавил Дмитрий Романов.

Недобросовестные фирмы ушли с рынка

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к энергетическим компаниям - теперь за их покупку, установку, замену, поверку и обслуживание отвечает не собственник, а электросетевые организации. Так что по окончании срока поверки счетчика собственник не обязан сам искать ответ на вопрос, как это сделать, а должен обратиться в управляющую организацию, а та напрямую к энергетикам. Кстати, прошлой зимой собственники регулярно вынимали из своих почтовых ящиков извещения с грозным предупреждением о том, что срок поверки их счетчика близится к концу. Некоторые жильцы так пугались, что забывали заглянуть в счет-фактуру, чтобы убедиться, так ли это. Вышедшее постановление №424, приостановившее в связи с пандемией поверку счетчиков до 1 января 2021 года, не сыграло на руку этим компаниям - им пришлось прикрыть свой не совсем честный, с нахрапом, бизнес.

Не нравится УК - организуй собрание!

«Проблема в том, что большинство казанцев так и не стали ответственными собственниками. Они не участвуют в управлении домом, не проводят собрания, им неинтересно, как проходит капремонт... Они даже не знают, какая у них управляющая организация - ТСЖ, ЖСК или УК», - сетует Зоя Викторовна.

Дмитрий Романов добавляет: «Актуальные вопросы населения в осенне-зимний период - это либо недостаточное отопление, либо перетоп. По факту выходит, что чем меньше дом, тем дороже отопление. Энергосберегающая программа позволила установить общедомовые приборы учета и узлы погодного регулирования почти во всех домах казанцев. Предполагалось, что проблема комфортной температуры в их квартирах будет решена установкой этих узлов. И все же есть недовольные. Потому что прежде всего надо провести работы по энергоэффективности дома, чтобы тепло не уходило из щелей на улицу. Во-вторых, узел погодного регулирования требует специалиста для его настройки, чтобы автоматика работала правильно».

И все же, если батареи чуть теплые, а из крана вместо горячей течет холодная вода, бороться с некачественным оказанием коммунальных услуг вполне возможно. Для этого нужно пригласить в квартиру двух собственников и представителя управляющей организации для составления акта - налицо факт недопоставки услуги. В этом случае вам просто обязаны произвести перерасчет, пояснили специалисты Центра ЖКХ.

«В настоящее время в республике 272 управляющие компании, но больше всего татарстанцы жалуются на 15 крупных компаний. В практике были случаи, когда жители, взяв на себя инициативу ухода от крупной компании, образовывали новые ТСЖ или ЖСК и таким образом решали многие свои проблемы. Так что решение, какую управляющую организацию выбрать, всегда за собственником», - резюмирует Дмитрий Романов.