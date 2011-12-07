В Челнах, Нижнекамске и Альметьевске подорожал проезд в городском транспорте

Проезд в общественном транспорте подорожал в трех городах Татарстана — Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Соответствующие постановления опубликовал Госкомитет республики по тарифам.

«Предельные максимальные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с момента вступления в силу постановления. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе.

В Альметьевске при покупке единовременного билета проезд в автобусе или троллейбусе будет стоить 25 рублей, а при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 и более поездок — 20 рублей. Проезд в трамвае или автобусе в Нижнекамске и Набережных Челнах подорожал до 25 рублей, а если оплатить билетом длительного пользования на 100 и более поездок — до 20 рублей.