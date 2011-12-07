В Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 46 — контактные. Семь человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому», — уточнили в штабе.

По 14 заболевших — представители возрастных категорий от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет, девяти заболевшим — от 60 до 70 лет, шести — от 18 до 30 лет, пяти — от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Казани — 32, четыре случая — в Нижнекамском районе, по два случая — в Набережных Челнах, Бугульминском, Верхнеуслонском районах, по одному случаю — в Апастовском, Кайбицком, Менделеевском, Пестречинском и Сабинском районах.

Всего, по данным на 22 октября, в Татарстане выявлено 7 991 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 6 848 человек (+45 за сутки), скончались — 105 человек.