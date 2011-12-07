Читательский клуб. Выпуск №5

При редакции газеты «Казанские ведомости» был создан читательский клуб. Его название пока в процессе обсуждения. Так что у вас есть время придумать и предложить свой вариант.Цель клуба - привлечь внимание общества к чтению книг. Как известно, читающие люди являются мыслящими. Призываем вас принять активное участие в работе нашего читательского клуба. Участие в нем заочное. Вступительный взнос - ваш рассказ о том:- какую книгу сейчас читаете,- почему именно эту,- ответы на какие вопросы ищете,- что получили от чтения этой книги.Книги, о которых расскажете, могут быть и те, что вы читали в детстве, юности, а также недавно вышедшие в свет. Рассказы должны быть небольшими. Лучшие из них будут опубликованы на страницах газеты «Казанские ведомости».Ждем ваши письма по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, или [email protected]
(по этому же адресу присылайте варианты названия клуба или оставляйте в комментариях к этой подборке).Венера ЯКУПОВА, главный редактор газеты «Казанские ведомости»Сказки для взрослых про всех насКаждый раз, когда в Казани идет дождь, я вспоминаю Макондо - город, где дождь лил четыре года одиннадцать месяцев и два дня. Осенью этот образ преследует меня неотступно.Габриэль Гарсиа Маркес - писатель противоречивый. Пишет про Колумбию, а получается про всех. Его ругают чаще, чем читают, но, когда речь заходит о писателях Южной Америки, его имя первым приходит на ум. Магический реализм Маркеса тесно переплетен с бытом в самых яростных его проявлениях. И это действительно магия, если ты начинаешь слышать запахи далекого города, существующего лишь на страницах романа.«Сто лет одиночества» - книга, в которой нет моральных проповедей, громких слов, четких силуэтов. «Сто лет одиночества» - это бесконечная череда символов: желтые бабочки, преследующие несчастного влюбленного, золотые рыбки, помогающие старому полковнику забыть про войну, и чудесный искрящийся лед, посмотреть который водят детей. Это маленький город, его люди, каждый со своими проблемами. Сто лет жизни одной семьи, более двадцати судеб, и одно проклятие на всех - страшнейшее из проклятий.Невозможно точно определить, что именно в книге держит так крепко. Но каждая ее страница опутывает своей магической паутиной так сильно, что под конец становится трудно дышать. Будто это ты 17 лет провел на жестокой, бессмысленной войне, вернувшись ни с чем. Ты долгие годы сидел, привязанный к могучему каштану, наблюдая за жизнью своих многочисленных потомков, не в состоянии им помочь. Это в твоей жизни был великий волшебник Мелькиадес, разгадавший страшную тайну рода Буэндиа, спрятавший ее ото всех. Будто это все ты. Будто это все я...Советую книгу разным людям, хотя снова и снова сталкиваюсь с недоумевающими взглядами, жесткой критикой ее противников, подавляющим количеством разгромных рецензий. Но пусть вас не пугают сплошные страницы текста: без глав и абзацев, в жизни ведь не бывает ни того, ни другого. Пусть не пугает этот мир, кажущийся чужим и незнакомым, а его жизнь - далекой от холодных русских реалий!Маркес пишет сказки для взрослых: жуткие, пугающие своей отчаянной беспросветностью. Но это сказки про всех нас. Не нужно знать что-либо о гражданской войне в Колумбии, чтобы понять ее ужасы. Не нужно родиться в Макондо, чтобы знать, каким жестоким и всеобъемлющим бывает одиночество. Нужно просто открыть эту книгу.Камилла АЮПОВА,сотрудник КФУНе предавай себя!Золотая осень! Моя любимая пора. Глаз не отвести от разноцветья красок природы. Душа летает в небесной выси, мечтая, вспоминая, размышляя... Именно в таком настроении мне довелось встретиться с книгой Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».Это было как удар грома! Главная героиня романа Зулейха живет с мужем и свекровью в далекой татарской деревне, считая себя ни на что не годной «мокрой курицей», безропотно сносит побои мужа и издевательства свекрови. 30-е годы прошлого века. Коллективизация добралась до самых дальних уголков страны. Муж Зулейхи погибает, защищая свое добро, а она оказывается в числе отправленных в ссылку в далекую Сибирь.Яхина смогла метко, точно и выразительно описать весь тот кошмар, творившийся в вагоне-теплушке, который вез людей, как скот, в суровую и холодную Сибирь. Нашла нужные слова, чтобы передать атмосферу условий жизни людей в ссылке на берегах Ангары. Через все произведение Яхина проносит главную философскую мысль о том, что бытовое рабство и политическая каторга не способны сломить волю сильной личности. Живя под гнетом мужа и свекрови, Зулейха даже представить себе не могла, на что она способна перед лицом суровых жизненных испытаний. Она выстояла, не потеряв человеческих качеств, своей высокой морали и воспитания, не озлобилась, не сложила рук, боролась за жизнь, даже потеряв надежду!«Зулейха открывает глаза» - глубокий философский роман, основанный на реальных событиях. Читала я и вспоминала рассказы бабушки, которую с семьей мужа сослали в трескучие морозы в далекий северный Архангельск. Люди ехали на санях под завывание вьюги, а она, молоденькая, прятала у себя на груди новорожденного сына. Закоченевшую, ее потом согревала на печи и отпаивала травами простая русская женщина, такая же мать. До своего последнего часа бабушка была ей благодарна, помнила и молилась за нее.«Зулейха открывает глаза» - это реквием автора по всем, кто стал невольной жертвой того страшного времени. Мы восхищаемся стойкостью и выдержкой героев, ужасаемся описанным событиям и делаем свои выводы. Главный совет автора - поставь себе цель и иди к ней. Делай то, что делаешь лучше всего. Найди свое место. Помогай тем, кто слабее. Занимайся тем, что нравится. Будь собой и не предавай себя!Ляйсан КИЯМОВА, библиотекарь, 60 летУроки стареющего портретаЗнакомство с книгой, название которой назову позже, состоялось у меня в школе на уроке литературы.Нет, изучение романа не было его темой. Учительница случайно обмолвилась о произведении парой слов, после чего я ощутила непреодолимое желание прочитать его. Сказала же она следующее: «Старел портрет, а не Грей». Я задумалась: как это - старел портрет? Немедленно захотелось это узнать!После уроков заторопилась домой, чтобы поскорее взять в руки роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Начала читать и не могла оторваться!.. Автор знакомит с художником, который пишет портрет необычайно красивого молодого человека Дориана Грея. Я тут же представила свой идеал юноши и начала ждать момента, когда раскроется тайна фразы моей учительницы и начнет стареть портрет. Дойдя до места, когда из уст Дориана прозвучало желание, чтобы старел портрет, а его красота оставалась неизменной, поняла: вот она, разгадка. Но дело не в том, что слова главного героя сбылись, а в том, насколько поверил Дориан в свою мимолетно сказанную фразу. Значит, все сказанные нами слова и мысли действительно материальны, пронзило меня, и я поставила в этом месте романа первую «галочку». Значит, мечтайте, насколько бы абсурдными не были ваши желания, и они сбудутся?Но это не единственная тема произведения Оскара Уайльда. Второй персонаж романа, лорд Генри Уоттон, доказывает: в жизни могут появиться люди, которые способны перевернуть ее на 360 градусов, научить мыслить и поступать по-другому.Случайности не случайны, люди встречаются в нашей жизни обязательно для чего-то - это моя вторая «галочка» в романе. После прочтения книги я начала внимательно изучать людей вокруг. Для чего они встретились на моем пути? Поняла, что некоторые научили не повторять своих ошибок, другие открыли мир по-новому.Кто знает, не встреться Грей с лордом, он не испытал бы истинного чувства любви! Любовь в романе красива и одновременно порочна. Моя третья «галочка» - «Портрет» вселил желание испытать это волнующее и трепетное чувство.Однако больше всего потрясло в романе непризнание Греем своей вины. Виноватым он считает другого человека, который желает главному герою только добра. Моя четвертая «галочка» - поступки Грея учат смотреть на ситуации с разных сторон и признавать свои ошибки.Как же я благодарна учительнице за то, что она побудила взять в руки эту книгу! Уверена, спустя время, перечитав произведение, найду в нем много нового. Повзрослею, мои взгляды изменятся, но книга научит еще чему-то очень важному.Анастасия КИСЕЛЬКОВА, одиннадцатиклассница