История моей семьи в открытках

Как большую ценность храню открытки с новогодними поздравлениями, которые наша семья получала в 70 - 80-е годы. Еще была жива моя бабушка, ей писали ее подруги из разных городов Советского Союза. Мамины сестры поздравляли нас с Новым годом. Когда была ребенком, я собирала все присланные открытки в большую коробку, раскладывала по праздничным дням. У меня, как и у многих в то время, была большая коллекция. Интернета не было, телефон имела далеко не каждая семья. Зато к праздникам приходила целая пачка открыток с приветами от родных и друзей. В обратных адресах значились Рига, Киев, Владимир, Барнаул, Муром, Москва, Ленинград, Фрунзе... Немало открыток присылали и казанские родственники, и даже мои одноклассницы с соседних улиц. Жили мы тогда в Ленинском районе, на Савинке. Помню, бабушке приходили открытки от ленинградской родни с адресом: Казань, Козья слобода, улица Прямая. Жаль, что во время переезда в новую квартиру коробка с открытками затерялась. Наверное, тогда я посчитала ее неважным предметом и оставила в старом доме. Остался небольшой пакет с новогодними поздравлениями, его и храню.