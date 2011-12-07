Кому из татарстанцев нужно менять полис ОМС?

Тем более что недавно в СМИ прошла информация о замене полисов обязательного медицинского страхования на полисы нового образца только до 1 ноября 2018 года. «Так ли это?» - спросили в первую очередь мы у начальника управления развития ОМС Дилии Равгатовны Магсумовой, которая пояснила:- Добрый день! Это Камила. Слышала, что информацию об оказанных мне медицинских услугах и их стоимости можно узнать и по интернету. - Да, такая услуга сейчас действительно доступна всем пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), в том числе и жителям Татарстана. Информацию предоставляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования с помощью «личного кабинета» портала по запросу застрахованного лица. Для получения информации необходимо авторизоваться на портале, в разделе «Услуги» выбрать подраздел «Мое здоровье», затем - «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости» в разделе «Популярные». В разделе размещена пошаговая инструкция по формированию справки.- Вас беспокоит пенсионерка Лера Агзамовна. Я хотела бы уточнить, какие категории населения имеют право на бесплатное зубопротезирование по полису ОМС?На вопросы отвечает начальник управления организации контроля качества медицинской помощи Людмила Александровна Доронина:- Здравствуйте! К вам обращается Александр Павлович, инвалид третьей группы. Для прохождения колоноскопии мне нужен препарат «Фортранс», но мне бесплатно отказались его предоставить. Почему? Являюсь ветераном труда, но в бесплатном зубопротезировании мне также было отказано по причине того, что я инвалид третьей группы. Это правомерно?- Александр Павлович, если колоноскопия проводится амбулаторно, то купить лекарственный препарат «Фортранс» для очищения кишечника вы должны самостоятельно. При проведении колоноскопии в круглосуточном или дневном стационаре все необходимые для проведения исследования лекарственные препараты должны предоставляться пациенту бесплатно. Дополнительно сообщаем, что «Фортранс» не входит в перечень лекарственных препаратов, предоставляемых на безвозмездной основе или с 50-процентной скидкой льготным категориям граждан.Что касается бесплатного зубопротезирования, оно является мерой социальной поддержки так называемых региональных льготников за счет средств бюджета РТ. Меры социальной поддержки инвалидов определены федеральным законом «О социальной защите инвалидов в России». Гражданам, имеющим одновременно право на получение мер соцподдержки в соответствии с законом РТ и федеральными законами, меры соцподдержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина. Таким образом, вы можете получать меры соцподдержки либо как инвалид, либо как ветеран труда.- Добрый день! Меня зовут Резеда. Хотелось бы узнать, что входит в программу онкоскрининга по полису ОМС? - С 2013 года в нашей стране бесплатно по полису ОМС один раз в три года проводится диспансеризация взрослого населения, цель которой - раннее выявление хронических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований: рака молочной железы, шейки матки, простаты и толстого кишечника. Для выявления этих опухолей проводится маммография, онкоцитология мазка с шейки матки, исследование крови на простатспецифический антиген, исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом. С 2018 года маммография женщинам в возрасте с 51 года до 69 лет проводится один раз в два года, кал на скрытую кровь лицам в возрасте с 49 до 73 лет также проводится один раз в два года. На сайте фонда www.fomsrt.ru в разделе «Бесплатная диспансеризация» дан перечень исследований в разрезе пола и возраста.- Здравствуйте, вам звонит Гузель Мансуровна. Подскажите, пожалуйста, оказывают ли медицинскую помощь на дому инвалидам первой группы узкие специалисты? Участковый врач сообщил, что кардиолог на дому не обслуживает, а нефролога в поликлинике нет.- Согласно действующим нормативным правовым документам по назначению участкового врача-терапевта могут быть организованы консультации врачей-специалистов, в том числе на дому, если у пациента имеются ограничения (невозможность) к самостоятельному передвижению. Консультации врачей-специалистов организуются при наличии медицинских показаний. Если отказывают в предоставлении медицинской помощи, рекомендуем обращаться в контакт-центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ (тел. 8-800-200-51-51, звонок бесплатный) или на «горячую линию» страховой компании, где пациент застрахован.- Здравствуйте! Почему для людей старше 70 лет маммография делается только платно? Это Анна Петровна из Казани.- В рамках диспансеризации взрослого населения маммография проводится женщинам от 39 до 69 лет. Но если пациентку беспокоят боли, неприятные ощущения в груди либо она выявила уплотнение в молочной железе, независимо от ее возраста участковый терапевт или врач-хирург, врач-маммолог обязаны направить на УЗИ молочной железы или маммографию, которые должны быть проведены пациентке бесплатно.