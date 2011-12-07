В Казани прошел конкурс профессионального мастерства среди работников Почты России

Сегодня в Казанском техникуме информационных технологий и связи прошел макрорегиональный этап конкурса профессионального мастерства среди работников Почты России - "Лучший начальник отделения почтовой связи" и "Лучший оператор почтового отделения".По итогам соревнований лучшим оператором УФПС по мнению компетентного жюри стала Любовь Бражникова из Саратовской области. Звание же лучшего начальника УФПС макрорегиона получила Галия Письняева из Ульяновской области. В декабре победительницы представят Поволжский регион в Москве и поборются за звание лучших в России.