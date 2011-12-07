В музее истории Чистополя откроется выставка, посвященная старейшей газете республики

В музее истории Чистополя откроется новая выставка, посвященная столетию одной из самых старых газет Татарстана – «Чистопольские известия», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.В экспозиции будут представлены уникальные раритеты, рассказывающие о становлении и развитии газетного дела в Чистопольском районе.Один из представленных в экспозиции номеров печатного издания «Власть Советов» вышел в 1918 году. Посетители также увидят подшивки 1920–1930-х годов, на полосах которых отражено трагическое время коллективизации и раскулачивания.Кроме того, будет представлена газета времен Великой Отечественной войны «Прикамская коммуна», в которой печатались материалы Михаила Исаковского, Михаила Шамбадала, Николая Асеева, и многие другие интересные и самобытные экспонаты.Открытие выставки состоится завтра, 23 ноября.