Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер» и обсудил с ними подготовку к «Дакар-2021»

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с представителями команды «КАМАЗ-мастер» и обсудил с ними подготовку к международному ралли «Дакар-2021». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Отмечается, что на данный момент процесс подготовки команды вступил в завершающую стадию. В первые два дня следующего месяца во Франции, Марселе, состоятся первичные технические проверки и погрузка на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров.

По словам гендиректора предприятия Сергея Когогина, к соревнованиям команда готова, а их физическая подготовка не вызывает никаких сомнений. Для «КАМАЗ-мастер» это уже 30-я гонка.

Сам глава республики отметил, что «КАМАЗ-мастер» является гордостью не только Татарстана, но и всей России, после чего лично протестировал спортивный автомобиль «КАМАЗ». «Машина очень комфортная и очень быстрая, - сказал он. – Желаем команде успехов!»

Стартует международное ралли с побережья Красного моря из г. Джидды 3 января 2021 года. Финишировать участники будут там же 15 января 2021.