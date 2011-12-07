ТНВ анонсировал трансляцию церемонии прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским

Завтра, 23 ноября, в прямом эфире в 9 часов утра на телеканале Татарстан Новый Век будет транслироваться церемония прощания с митрополитом Казанским.

Ранее «Казанским ведомостям» стало известно, что скончался он на 74 году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Сообщается, что провожать в последний путь татарстанского Феофана будут завтра в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Также прощальная панихида будет транслироваться на сайте tnv.ru и в социальных сетях телеканала.