В Татарстане в 2018 году перевозки пассажиров водным транспортом выросли на 2%

В Татарстане пригородным водным транспортом в навигацию 2018 года воспользовались 326,6 тыс. человек — это на 2% больше, чем в 2017 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.«Речной транспорт в этом году дает рост на 2%», – сказал спикер. Он добавил, что Татарстан – один из немногих субъектов России, где сохранились социально-значимые речные пассажирские перевозки. «В будущем году будут сохранены и будут дальше развиваться. При поддержке Президента республики идет модернизация флота», – заявил Егоров.Так, по его словам, в 2015-2016 годах были модернизированы скоростные теплоходы «Метеор-249» («Вячеслав Каргин») и «Метеор-212» («Владимир Нефедов»). «У них очень неплохие технико-экономические и финансовые показатели», – заметил замминистра.Он также отметил, что в этом году завершена модернизация двух скоростных теплоходов: «Метеор-240» («Геннадий Куклев») и «Восход-51». Они будут задействованы на регулярных экскурсионных рейсах в Болгар и Свияжск.«Теперь на линии четыре скоростных судна, которые полностью восстановлены, – три “Метеора” и один “Восход”. На следующий год они будут работать на направлении Болгар – Свияжск, это наши культурно-исторические точки, которые притягивают жителей и туристов. Три “Метеора” будут ходить в Болгар, а “Восход” – в Свияжск», – подчеркнул Егоров.«Зеленодольский завод начал изготовление первого экспериментального судна, которое сможет заходить в акваторию реки Казанка, – это “Чайка”. Он взял на себя обязательство представить его к 30 августа, ко Дню республики. В перспективе оно будет обслуживать акваторию Казанки с выходом на Волгу, на Свияжск», – резюмировал он.Пригородные пассажирские перевозки в Татарстане осуществляют судоходные компании «Татфлот» и «Производственное объединение нерудных материалов “Набережные Челны”».