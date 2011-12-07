Глава Минмоложеди РТ Дамир Фаттахов сообщил, что на открытие главной елки Татарстана приглашены более восьми тысяч детей.

На брифинге в Кабинете министров республики он пояснил, что приглашения получили те дети, которые проявили себя в учебе и отличились в спортивных соревнованиях, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и сироты.

Запланировано мероприятие в ледовом дворце «Татнефть Арена». Специальным гостем праздничного вечера станет группа «Dabro».