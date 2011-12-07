Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пенсионному фонду Татарстана исполнилось 30 лет

Пенсионный фонд РФ был образован в 1990 году.

Одной из крупнейшей федеральной систем оказания госуслуг в области социального обеспечения в России сегодня исполнилось 30 лет.

Управляющий Пенсионного фонда РТ Эдуард Вафин отметил, что на протяжение этого времени коллектив республиканского отделения и его территориальных Управлений ПФР в городах и районах трудятся на благо жителей республики, реализуя «нереальные задачи».

В самом ведомстве также отмечают, что ПФР «фактически сопровождает человека от самого рождения» и занимается не только выплатой пенсии. А с этого года Пенсионным фондом осуществлены новые детские выплаты тысячам татарстанских семей с детьми.

В настоящее время в республике более 1 миллиона 138 тысяч получателей пенсий. 

КВ
Лента новостей