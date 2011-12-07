Пенсионному фонду Татарстана исполнилось 30 лет

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Одной из крупнейшей федеральной систем оказания госуслуг в области социального обеспечения в России сегодня исполнилось 30 лет.
Управляющий Пенсионного фонда РТ Эдуард Вафин отметил, что на протяжение этого времени коллектив республиканского отделения и его территориальных Управлений ПФР в городах и районах трудятся на благо жителей республики, реализуя «нереальные задачи».
В самом ведомстве также отмечают, что ПФР «фактически сопровождает человека от самого рождения» и занимается не только выплатой пенсии. А с этого года Пенсионным фондом осуществлены новые детские выплаты тысячам татарстанских семей с детьми.
В настоящее время в республике более 1 миллиона 138 тысяч получателей пенсий.