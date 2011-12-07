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Роспотребнадзор РТ: При выборе сладких подарков для детей следует обращать внимание на состав

В ведомстве рассказали, как правильно выбирать детям сладкие подарки.

При выборе сладких подарков для детей следует обращать внимание на состав, чтобы там не было красителей и аллергенов. Рекомендации по выбору сладостей дала руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«При выборе подарка, в первую очередь, нужно обратить внимание на состав, чтобы он был натуральным и без красителей. Также важно обращать внимание на срок годности товара. Кроме того, в составе не должно быть аллергенов, к примеру, не рекомендуется покупать сладкий подарок с арахисом», — пояснила спикер.

Она также уточнила, что дома сладости нужно хранить при температуре 15-17 градусов, чтобы шоколад не покрывался белым налетом.

Детские сладкие подарки, которые выдаются в детсадах и школах согласованы с Роспотребнадзором, также заверила родителей Патяшина. 

КВ
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