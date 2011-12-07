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Роспотребнадзор РТ: Проведение корпоративов на рабочих местах в республике не допускается

Мероприятие может проходить только в кафе или ресторанах.

В Татарстане запретили проведение корпоративов на рабочих местах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Проведение корпоративов разрешается только на предприятиях общественного питания. Проводить подобные мероприятия на рабочих местах не допускается», — сказала она.

В кафе и ресторанах заполнение зала не должно превышать 70%, на одного человека — не менее 4 кв. м. Обслуживающий персонал должен работать в масках и перчатках.

Патяшина также уточнила, что зал может арендовать только одна компания, других посетителей в заведении быть не должно.

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения новогодних мероприятий лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. 

КВ
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