Татарстанские предпенсионеры активно осваивают новые виды деятельности

Обучение в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» могут проходить граждане в возрасте 50 лет и старше, как работающие, так и безработные.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, по данным на середину декабря, в 2020 году к обучению приступили 3 444 человека. 3 257 из них уже завершили учебу по 217 программам. 99,8 % слушателей курсов сохранили свою занятость или нашли достойную работу.

Кстати, если предпенсионер обучается в другой местности, то за счет бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография», ему оплачиваются затраты на проезд к месту обучения и наем жилого помещения. Также незанятые граждане, не получающие пенсию, в период обучения обеспечиваются стипендией в размере 12 130 рублей в месяц.