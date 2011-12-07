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В Роспотребнадзоре по РТ запустили горячую линию для обращений граждан по факту нарушений антиковидных мер

Кроме того, по факту нарушений жители и гости республики могут отправить фото и видео на электронную почту.

В Роспотребнадзоре по РТ сообщили о запуске телефонной горячей линии, куда могут дозвониться татарстанцы и сообщить о не соблюдении антиковидных правил в новогодние праздники.

По информации ИА «Татар-информ», специальная линия будет работать до 10 января следующего года. Звонки будут приниматься в случае нарушений мер профилактики в рабочие дни по номеру телефона 236-94-11, а в выходные и праздничные дни — 238-98-54.

Кроме того, по факту нарушений жители и гости республики могут отправить фото и видео на электронную почту rpn.hotline@tatar.ru. При обращении просят указать дату, время и точное место совершения правонарушения и контактный номер телефона для уточнения информации.

КВ
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