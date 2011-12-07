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В Татарстане чипировали около 14 тыс. голов КРС

В республики животных регистрируют в единой системе идентификации во всех районах.

В Татарстане в единую систему идентификации внесли 14 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

«С октября 2020 года в республике стартовал процесс маркирования и идентификации крупного рогатого скота. Предварительно на базе Арского и Балтасинского районов были отработаны процессы взаимодействия госветслужбы с руководителями крупных сельхозпредприятий по необходимости маркирования животных эмиссионными Россельхознадзором номерами», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что чипирование животных проводится во всех районах РТ.

По номеру животного можно определить дату и место рождения, а также узнать обо всех манипуляциях, которые с ним проводили. Единая система идентификации исключит возможность подмены животных и их перемещения без обязательных вакцинаций. 

КВ
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