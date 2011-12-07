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В Татарстане в новогодние праздники пройдет более 300 мероприятий

Праздничные мероприятия будут организованы как в помещениях, так и на улице.

В Татарстане в новогодние праздники пройдет более 300 мероприятий, сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Мероприятия пройдут как в помещениях, так и на улицах. Большинство мероприятий и спектаклей уже скоро начнутся и будут продолжаться до конца новогодних каникул», — заметила Адгамова.

Познавательные и праздничные экскурсии уже подготовили в Болгаре, Свияжске и Елабуге.

В Казанском кремле пройдет бал-маскарад Екатерины Великой. 

КВ
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