В Татарстане в новогодние праздники пройдет более 300 мероприятий, сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Мероприятия пройдут как в помещениях, так и на улицах. Большинство мероприятий и спектаклей уже скоро начнутся и будут продолжаться до конца новогодних каникул», — заметила Адгамова.

Познавательные и праздничные экскурсии уже подготовили в Болгаре, Свияжске и Елабуге.

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