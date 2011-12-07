В течение двух дней в РТ пресекли 65 нарушений по использованию пиротехники

В республике в течение двух последних дней силами МЧС и правоохранителей было пресечено 65 нарушений, связанных с ненадлежащим применением пиротехники, рассказал в ходе пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

В республике с 20 декабря по 10 января действует противопожарный режим. Для предотвращения нарушений, связанных с использованием пиротехники, было создано 124 группы, проводящие регулярные рейды. За два дня их силами было проведено 130 таких мероприятий, в ходе которых пресечено 65 правонарушений, один гражданин был оштрафован.