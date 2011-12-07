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В Царицыно задержали мужчину, забиравшего из леса 1,5 кг мефедрона

Сейчас в отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

В МВД по РТ сообщили об аресте наркокурьера, забиравшего из леса 1,5 кг мефедрона.

Обнаружили мужчину во время патрулирования поселка Царицыно. Тогда сотрудники ДПС обратили внимание на то, как он что-то искал в лесу, а затем сел в такси. Как только он собрался уехать, стражи порядка остановили автомобиль для проверки.

Так, при осмотре салона авто под задним сиденьем были найдены два пакета с мефедроном общим весом в 1,5 кг. Содержимое в свертках установила экспертиза.

Сейчас в отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.



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