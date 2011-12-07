Жительница Набережных Челнов за год родила троих детей

Пресс-служба Камского детского медицинского центра сообщила о редком событии – жительница Набережных Челнов стала многодетной матерью в рамках одного календарного года.

Сообщается, что сперва женщина родила в январе, тогда на свет появились двойняшки Сафия и Кабир. А через 11 месяцев родился третий здоровенький малыш весом в 3 590 грамм и ростом 53 см. Мальчика назвали Саидом.

Как отметил заместитель главврача по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин, такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв не редки. Он сообщил, что он бывает даже и в девять месяцев. Сейчас роженица и малыш чувствуют себя хорошо.