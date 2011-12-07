Благодаря камерам видеофиксации на дорогах Татарстана стало меньше аварий, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.За весь прошлый год, по данным ГИБДД, в республике произошло на 110 ДТП меньше, чем в 2017-м. В авариях погибло на 49 человек меньше и на 82 меньше —получили травмы.«На сегодняшний день наблюдается положительная тенденция последовательного снижения основных показателей аварийности в Республике Татарстан, и республика входит в число регионов, имеющих одни из высоких темпов снижения числа погибших в ДТП, как в Приволжском федеральном округе, так и в России», – рассказали агентству в УГИБДД МВД по РТ.Ранее агентство сообщало, что на федеральных трассах Татарстана заработали камеры системы тотального контроля.