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Университетская клиника КФУ открывает для казанцев Школу здоровья

Казанский федеральный университет и Университетская клиника КФУ запускают проект «Школа здоровья». Первое занятие пройдет 24 января с 18.00 до 20.30.
В течение вечера с лекциями на медицинские темы выступят практикующие врачи клиники КФУ, преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Они расскажут о современных методах лечения самых распространенных заболеваний, секретах долголетия, ответят на вопросы слушателей. Среди тем лекций – «Мифы и правда о гастрите», «Как узнать, что у вас проблемы с почками?», «Первые симптомы сахарного диабета» и другие, сообщает пресс-служба Университетской клиники КФУ.В программе заявлены интерактивы и экскурсия по Университетской клинике КФУ. Все желающие смогут проверить свой рост и вес, сделать флюорографию, измерить уровень глюкозы в крови.Школа здоровья пройдет в Университетской клинике впервые. Предполагается, что занятия станут регулярными. Цель проекта – расширить знания казанцев о современной медицине, объяснить важность внимательного отношения к своему здоровью и своевременного обращения к врачам.  Вход на мероприятие для участников возможен только по предварительной регистрации в Школу здоровья Университетской клиники КФУ на сайте Казанского федерального университета  https://kazanskiy-federalnyy-univ.timepad.ru/event/886953/. Занятие пройдет в поликлинике Университетской клиники КФУ (ул. Вишневского, 2А).Университетская клиника КФУ образована в 2015 году. В ее состав вошли три учреждения: Республиканская клиническая больница №2, Больница скорой медицинской помощи №2, Городская поликлиника №2. Поликлиника Университетской клиники КФУ обслуживает более 40 тысяч жителей Казани и близлежащих районов республики. Поликлиника занимает пятиэтажное здание, которое было передано Университетской клинике КФУ в 2015 году.
КВ
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