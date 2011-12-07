Челнинцу грозит 10 лет лишения свободы за пытки матери электрошокером

В Набережных Челнах осудят мужчину, который пытал свою мать электрошокером, сообщают «Челнинские известия».

Конфликт произошел между 31-летним местным жителем и его матерью. Безработный мужчина, увлекающийся спиртным, стал требовать у матери деньги. Напуганная 65-летняя женщина отдала ему 200 рублей из пенсии и спряталась у соседки. Через три часа мужчина вернулся домой и стал требовать от матери еще 100 рублей. Он начал угрожать женщине, пытал ее и ударил электрошокером.

Женщина вызвала полицейских, которые задержали мужчину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его направили в городской суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.