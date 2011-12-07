Мухаметшин: Сфера культуры сыграла терапевтическую роль в период пандемии

Культурная сфера в период пандемии сыграла важную терапевтическую роль, считает председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин. Об этом он заявил в ходе итоговой коллегии минкультуры РТ.

«Если бы не коронавирус, полезли ли мы в социальные сети? Мы бы новые формы работы с людьми не использовали. Так по старинке и ходили бы в театр, по экскурсиям ездили… А сейчас мы подключили систему онлайн-возможностей, и культура в этом деле у нас тоже не отстает», — сказал Мухаметшин.

Он также отметил, что коронавирусные ограничения никак не сказались на планах минкультуры РТ на 2020 год и все мероприятия были реализованы: построены все дома культуры и театры в селах, отремонтированы библиотеки и клубы.