Токсиколог рассказала о самых необычных случаях отравления в новогодние праздники

Главный токсиколог минздрава РТ Алия Насибуллина рассказала о самых необычных случаях отравления в новогодние праздники в интервью ИА «Татар-информ».

Так, в первый день нового года в токсикологическое отделение поступила 60-летняя женщина с многочисленными ожогами внутренних органов. Причиной тому стала невнимательность — женщина перепутала медный купорос с газировкой.

«Это страшнейший яд, который вызывает многочисленные повреждения внутренностей человека. Ее внук занимался гальванопластикой, и реагент был у него в бутылке из-под газировки. Бабушка захотела глотнуть сладкой шипучки, но получила госпитализацию в токсикологию», — рассказала собеседник агентства.

Другой случай произошел чуть позже и связан с самолечением. Женщина поступила в токсикологию с нарушением работы всех органов из-за того, что пыталась избавиться от паразитов, полученных на индонезийском пляже, с помощью лекарства для собак.

«Для лечения она решила ввести себе в вену препарат для собак. В итоге она получила потерю сознания, падение давления, нарушение работы всех органов и систем организма. На вопрос, зачем она это сделала, пациентка ответила: «Собакам же помогает, почему нет?», — пояснила токсиколог.