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В Казани 43 новых случая заражения COVID-19

По данным на 23 января, в Татарстане зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19

В Татарстане еще 90 человек заразились коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 87 — контактные. 32 человека госпитализировано, 58 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

Четверо новых заболевших — несовершеннолетние, пятерым — от 18 до 30 лет, 21-му — от 30 до 50 лет, 24-ти — от 50 до 60 лет, 24-м — от 60 до 70 лет, по 11 человек — из возрастных категорий от 70 до 80 лет и от 80 до 90 лет.

В Казани больше всего новых случаев заражения — 43, В Набережных Челнах — 14, в Нижнекамском районе — пять. Новые заболевшие обнаружены еще в 16 районах республики.

Всего, по данным на 23 января, в Татарстане зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19. 11 757 заболевших — выздоровели (+98 за сутки).

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