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В сельских школах Татарстана оборудуют шахматные зоны

Специальные шахматные уголки появятся в школах республики, где будут проводиться мастер-классы по шахматам, турниры. И там можно будет просто поиграть в шахматы, шашки.

Как отметила председатель комиссии президиума регионального политсовета партии по вопросам реализации нацпроектов, заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Татьяна Ларионова, к началу нового учебного года, в школах, где нет шахматных классов, по инициативе «Единой России» откроются уголки для игры в шахматы, шашки.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова сообщила, что на данный момент на базе более 400 татарстанских школ функционируют шахматные зоны.

КВ
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