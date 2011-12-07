В сельских школах Татарстана оборудуют шахматные зоны

Как отметила председатель комиссии президиума регионального политсовета партии по вопросам реализации нацпроектов, заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Татьяна Ларионова, к началу нового учебного года, в школах, где нет шахматных классов, по инициативе «Единой России» откроются уголки для игры в шахматы, шашки.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова сообщила, что на данный момент на базе более 400 татарстанских школ функционируют шахматные зоны.