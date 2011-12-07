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В Татарстане не будут ослаблять антиковидные ограничения в связи с вакцинацией

Медицинские маски в общественных местах нужно будет носить как минимум до марта.

Массовая вакцинация не станет поводом снятия антиковидных ограничений, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня никаких послаблений не ожидается. У нас минимальное количество вакцинировалось. Мы все-таки будем наращивать темпы вакцинации, смотреть коллективный иммунитет, и уже в зависимости от того, как будет заболеваемость у нас идти к снижению по параметрам, ближе к весне мы посмотрим, насколько можно послабления ввести», — заметила спикер.

Она также уточнила, что обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте будет продолжаться как минимум до марта. Окончательное решение об отмене или ослаблении ограничений будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

КВ
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