В Татарстане не будут ослаблять антиковидные ограничения в связи с вакцинацией

Массовая вакцинация не станет поводом снятия антиковидных ограничений, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня никаких послаблений не ожидается. У нас минимальное количество вакцинировалось. Мы все-таки будем наращивать темпы вакцинации, смотреть коллективный иммунитет, и уже в зависимости от того, как будет заболеваемость у нас идти к снижению по параметрам, ближе к весне мы посмотрим, насколько можно послабления ввести», — заметила спикер.

Она также уточнила, что обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте будет продолжаться как минимум до марта. Окончательное решение об отмене или ослаблении ограничений будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.