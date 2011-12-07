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Врач: Ботокс, попавший в кровь, приводит к параличу

Опасный яд ботулотоксин встречается не только в косметологии, но и в копченых продуктах питания.

Укол ботокса может привести к параличу, если инъекция попадет в кровь, сообщила главный токсиколог минздрава РТ Алия Насибуллина в интервью ИА «Татар-информ».

«Некомпетентные косметологи без нужного образования берут на себя ответственность сделать инъекции ботокса клиенту. Самое страшное, если они попадут в кровеносный сосуд. При попадании в кровь ботулотоксин приводит к параличу. Такие случаи у нас были, к нам приезжали из районов на консультацию. Лечение сложное и занимает много времени», — рассказала Насибуллина.

Он также уточнила, что ботулотоксин также встречается в копченых продуктах, после употребления которых пациенты жалуются на непонятную слабость, нарушение глотания и походки. 

КВ
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