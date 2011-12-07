Выручка в сфере животноводства в Татарстане выросла на 6%

В Доме Правительства РТ в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание сельхозпроизводителей республики. Выручка за январь составила 7,8 миллиарда рублей, из которых 6 миллиардов — от животноводства. Это на 6 % выше по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По словам министра, за месяц было произведено 35 тыс. тонн мяса скота и птицы. Выручка от реализации достигла 3 млрд рублей (+2% к 2019 году). Также изготовлено свыше 112 тыс. тонн молока — рост составил 106, реализовано 104 тыс. тонн на сумму 2,6 млрд рублей (+15%).

«Никаких предпосылок для снижения закупочных цен на молоко нет. Сегодня они составляют 26 рублей 54 копейки за килограмм. Это выше прошлогодних показателей на 1 рубль 16 копеек. Такие благоприятные рыночные условия дают нам возможность сохранить темпы роста объемов молока», — сказал глава Минсельхозпрода РТ.

Дабы повысить доходность предприятий, Зяббаров призвал предпринимателей обеспечить стабильную работу производства и переработки.