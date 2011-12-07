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Рустам Минниханов в числе лидеров рейтинга эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в тройку лидеров в опубликованном 13-м рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества.
На первой строчке губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Предыдущий фаворит исследования глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин теперь на втором месте, сообщают «Известия». С отрывом в один балл на третьем месте рейтинга эффективности российских губернаторов оказался Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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