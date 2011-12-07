Блогеры Татарстана рассказали Ильсуру Метшину о своих проектах

Мэр города встретился с молодыми блогерами и узнал о проектах внутреннего туризма и истории Татарстана.

Цель проекта о неизвестных красотах Татарстана — узнать новые туристические направления республики. Метшин предложил блогерам снять на видео нетуристические места Казани и пообещал поддержать эту инициативу.

Другой проект называется «Истории Татарстана», где известные личности рассказывают о разных местах Республики.

На встрече присутствовали Нияз Гатауллин, Русина Семененко, Алия Магдеева, Эльза Зигантдинова, Данил Губайдуллин и другие.

Ильсур Метшин отметил, что в Казани много талантливой молодежи, которая сделала себя сама. Также мэр города выступил за дальнейшее сотрудничество с блогерами.

«Цель у нас одна — сделать жизнь людей лучше. Давайте делать это вместе, мы готовы через вас собирать обратную связь», - сказал Метшин.